Франция обыграла Финляндию, Босния и Казахстан сыграли вничью

В матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Франции победила команду Финляндии (2:0).

Дубль сделал Антуан Гризманн. В другом матче группы D сборные Боснии и Герцеговины и Казахстана сыграли вничью (2:2). Гости вели 1:0 после гола Исламбека Куата. Хозяева ответили голами Миралема Пьянича (с пенальти) и Луки Менало. В концовке игрок ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов сравнял счет.

Франция лидирует в группе с 12-ю очками. По пять очков у Украины и Финляндии. У Казахстана и Боснии по три очка.

ЧМ-2022. Отборочный турнир

Европа

Группа D

Франция — Финляндия — 2:0 (1:0)

Голы: Гризманн, 25 (1:0). Гризманн, 54 (2:0).

Франция: Льорис, Варан, Зума, Кимпембе (Лангле, 90), Дюбуа (Мукьеле, 67), Эрнандес, Погба, Рабьо, Бензема, Гризманн (Тшуамени, 90), Марсьяль (Бен-Йеддер, 80).

Финляндия: Градецки, Уронен (Соири, 62), Араюури, О`Шонесси, Вяйсянен, Шюллер (Валакари, 62), Альхо (Райтала, 81), Камара, Ниссиля (Кайринен, 73), Пукки, Похьянпало (Йенсен, 74).

Предупреждения: Шюллер, 3. Пукки, 65. Араюури, 72.

Судья: Айтекин (Германия).

7 сентября. Лион. Стадион «Люмьер».

Босния и Герцеговина — Казахстан — 2:2 (0:0)

Босния и Герцеговина — Казахстан — 2:2 (0:0)

Голы: Куат, 52 (0:1). Пьянич, 74 — с пенальти (1:1). Менало, 86 (2:1). Зайнутдинов, 90+5 (2:2).

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац (Чивич, 46), Хаджикадунич (Менало, 68), Ахмедходжич, Саничанин, Пьянич, Стеванович, Цимирот, Налич (Гояк, 55), Джеко, Демирович (Превляк, 80).

Казахстан: Шацкий, Логвиненко (Ерланов, 89), Малый, Быстров, Марочкин, Куат (Жаринбетов, 90), Тагыберген, Жуков, Вороговский (Тайкенов, 85), Васильев (Оразов, 84), Шушеначев (Зайнутдинов, 57).

Предупреждения: Хаджикадунич, 30. Джеко, 60. Зайнутдинов, 70. Марочкин, 71. Васильев, 82.

Судья: Фрид (Израиль).

7 сентября. Зеница. Стадион «Билино Поле''.