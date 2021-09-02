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Карпин рассказал, как сборная России будет готовиться к игре с Кипром

01:09
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин после ничьей с Хорватией (0:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 признался, что был удивлен, когда узнал о разгромной победе Мальты над Кипром (3:0). По его мнению, группа у российской команды ровная.

— Ваш будущий соперник, Кипр, неожиданно проиграл Мальте — 0:3. Ваша первая реакция? Как и 1:1 в матче Словения — Словакия со стратегической точки зрения?

— Первая реакция, когда слышишь 0:3 в пользу Мальты, — это удивление. Когда выяснилось, что в первом тайме у киприотов было удаление, — все может быть, и удивления уже меньше. Ничья в матче Словения — Словакия показывает, что у нас ровная группа. Слова, что мы тут никого не слабее и не сильнее, подтверждается результатами.

— На Кипре под 40 градусов днем, игра в 19.00. Как будет строиться подготовка к этой встрече? Хватит ли времени и сил?

— Подготовка будет идти так, как она и была запланирована вне зависимости от погоды. Мы знали, что там будет жарко. Завтра — восстановительный день, послезавтра — предыгровая тренировка, где все, что можно — чуть встряхнуться, пропотеть, почувствовать поле. В таких условиях смешно говорить о какой-то подготовке

Россия — Хорватия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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Игорь Рабинер все материалы автора

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