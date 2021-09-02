Карпин рассказал, как сборная России будет готовиться к игре с Кипром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после ничьей с Хорватией (0:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 признался, что был удивлен, когда узнал о разгромной победе Мальты над Кипром (3:0). По его мнению, группа у российской команды ровная.

— Ваш будущий соперник, Кипр, неожиданно проиграл Мальте — 0:3. Ваша первая реакция? Как и 1:1 в матче Словения — Словакия со стратегической точки зрения?

— Первая реакция, когда слышишь 0:3 в пользу Мальты, — это удивление. Когда выяснилось, что в первом тайме у киприотов было удаление, — все может быть, и удивления уже меньше. Ничья в матче Словения — Словакия показывает, что у нас ровная группа. Слова, что мы тут никого не слабее и не сильнее, подтверждается результатами.

— На Кипре под 40 градусов днем, игра в 19.00. Как будет строиться подготовка к этой встрече? Хватит ли времени и сил?

— Подготовка будет идти так, как она и была запланирована вне зависимости от погоды. Мы знали, что там будет жарко. Завтра — восстановительный день, послезавтра — предыгровая тренировка, где все, что можно — чуть встряхнуться, пропотеть, почувствовать поле. В таких условиях смешно говорить о какой-то подготовке