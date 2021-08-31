Самедов считает, что у сборной России есть хорошие шансы в матче против Хорватии

Экс-футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022, в котором Россия сыграет с Хорватией.

«Шансы в этом матче у нашей команды хорошие. У нас новая сборная, новый тренерский штаб. Надо верить в самое лучшее. Не знаю, какую сборную мы увидим. Давайте подождем, новая команда это будет или старая. Наверное, что-то изменится под руководством нового тренерского штаба. Модрич — звезда мирового уровня. Не знаю, кто его заменит, это проблема сборной Хорватии. Нам не надо думать о нем, отталкиваться стоит только от своей игры», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.