Самедов считает, что у сборной России есть хорошие шансы в матче против Хорватии
Экс-футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022, в котором Россия сыграет с Хорватией.
«Шансы в этом матче у нашей команды хорошие. У нас новая сборная, новый тренерский штаб. Надо верить в самое лучшее. Не знаю, какую сборную мы увидим. Давайте подождем, новая команда это будет или старая. Наверное, что-то изменится под руководством нового тренерского штаба. Модрич — звезда мирового уровня. Не знаю, кто его заменит, это проблема сборной Хорватии. Нам не надо думать о нем, отталкиваться стоит только от своей игры», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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