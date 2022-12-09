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Сегодня, 11:33

Гранат считает, что Бразилии будет нелегко в матче против Хорватии на ЧМ

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Бывший игрок сборной России Владимир Гранат в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Хорватии против Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«Бразилия в этом матче выглядит явным фаворитом, особенно после 1/8 финала. Это команда звезд. Но я не думаю, что им будет так легко на поле, как на бумаге. Если хорваты сыграют дисциплинированно в обороне и используют свои моменты в атаке, у них будут шансы», — сказал Гранат корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Встреча Хорватия — Бразилия пройдет 9 декабря на стадионе «Эдьюкэйшн Сити» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Владимир Гранат
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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