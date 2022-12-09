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Фьюри — о Роналду: «Он находится в упадке — возраст никого не щадит»

Фьюри объяснил слабую результативность Роналду возрастом
Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри считает, что у нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду упадок сил из-за возраста. В следующем году форварду исполнится 38 лет.

«Посмотрите на Криштиану Роналду, ему 37 лет, у него были лучшие врачи, лучшие физиотерапевты, жил как яйцо в торте «Мистер Киплинг» (кондитерский бренд в Великобритании. — Прим. «СЭ»). Но даже у Роналду, который так заботился о себе, сейчас упадок. Без разницы, кто ты - возраст никого не щадит», — цитирует Фьюри TalkSPORT.

В этом сезоне он провел 16 матчей за «МЮ», забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что португалец, узнав о том, что не попал в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ со Швейцарией (6:1), был настолько взбешен, что заявил о желании покинуть расположение национальной команды.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия сыграет против сборной Марокко 10 декабря.

Источник: https://talksport.com/football/1271070/tyson-fury-cristiano-ronaldo-boxing-future-age-portugal-world-cup/
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Тайсон Фьюри
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