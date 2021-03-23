Сборная Германии показала новый комплект гостевой формы
17:30
Сборная Германии в Twitter показала новую гостевую форму, в которой сыграет на чемпионате Европы. Техническим спонсором команды является adidas.
Комплект выполнен в черном цвете, на плечах — серые полосы для спонсора, манжеты рукавов выполнены в цветах немецкого флага. Шорты и гетры также выполнены в черном цвете.
В новой форме сборная Германии дебютирует 25 марта в матче против Исландии.
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