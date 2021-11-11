Головин стал шестым капитаном сборной России при Карпине

Стал известен состав сборной России на отборочный матч чемпионата мира 2022 года против команды Кипра. В сборной России снова сменился капитан — им стал полузащитник «Монако» Александр Головин.

11.11.2021 | Россия — Кипр

Главный тренер сборной России Валерий Карпин остался верен своей традиции и снова поменял капитана. Пока в каждой игре под руководством тренера сборную на поле выводил новый капитан.

До Головина этой чести удостаивались Георгий Джикия, Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.