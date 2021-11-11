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Месси готов сыграть против сборной Уругвая

18:53
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о состоянии нападающего Лионеля Месси.

34-летний аргентинец пропустил последние две игры за «ПСЖ» из-за проблем с коленом. Однако его все равно вызвали в национальную команду.

«В принципе, он доступен для встречи с Уругваем. Я понимаю позицию «ПСЖ». Футболист пропустил несколько матчей. Но сейчас он в хорошей форме», — приводит слова Скалони TyC Sports.

В матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года аргентинцы сыграют против Уругвая (13 ноября) и Бразилии (17 ноября).

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Иван Шитик все материалы автора
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