Месси готов сыграть против сборной Уругвая

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о состоянии нападающего Лионеля Месси.

34-летний аргентинец пропустил последние две игры за «ПСЖ» из-за проблем с коленом. Однако его все равно вызвали в национальную команду.

«В принципе, он доступен для встречи с Уругваем. Я понимаю позицию «ПСЖ». Футболист пропустил несколько матчей. Но сейчас он в хорошей форме», — приводит слова Скалони TyC Sports.

В матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года аргентинцы сыграют против Уругвая (13 ноября) и Бразилии (17 ноября).