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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Черчесов не совсем доволен качеством игры сборной России в матче с Мальтой

01:44
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча против сборной Мальты (3:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Впечатления двоякие, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Первый тайм сыграли как планировали, во втором некоторые моменты играли не так как хотели. Мы стартовали в отборочном турнире с победы, что очень важно. Готовимся теперь к Словении. Гол Мальты? Бывают разные ситуации. Сыграли неправильно, пропустили, но взяли игру под контроль и довели матч до победы.

В целом результатом можно быть довольным, но качеством игры — не до конца. После 2:0 немного расслабились. Содержанием игры не до конца довольны, но мы начали с победы и идем дальше. Мы знаем результаты соперников. После жеребьевки мы говорили, что группа у нас очень непростая, и к каждому сопернику надо подходить основательно. Нет простых матчей».

Голы в составе российской команды забивали Артем Дзюба, Мариу Фернандес и Александр Соболев.

Мальта — Россия

 

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