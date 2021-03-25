Черчесов не совсем доволен качеством игры сборной России в матче с Мальтой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча против сборной Мальты (3:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Впечатления двоякие, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Первый тайм сыграли как планировали, во втором некоторые моменты играли не так как хотели. Мы стартовали в отборочном турнире с победы, что очень важно. Готовимся теперь к Словении. Гол Мальты? Бывают разные ситуации. Сыграли неправильно, пропустили, но взяли игру под контроль и довели матч до победы.

В целом результатом можно быть довольным, но качеством игры — не до конца. После 2:0 немного расслабились. Содержанием игры не до конца довольны, но мы начали с победы и идем дальше. Мы знаем результаты соперников. После жеребьевки мы говорили, что группа у нас очень непростая, и к каждому сопернику надо подходить основательно. Нет простых матчей».

Голы в составе российской команды забивали Артем Дзюба, Мариу Фернандес и Александр Соболев.