Рэшфорд отказался от вызова в сборную Англии. Смит-Роу впервые приглашен в национальную команду
19:51
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не поможет сборной Англии в ноябрьских матчах, сообщает пресс-служба клуба.
Форвард отказался от приглашения в национальную команду на предстоящие квалификационные игры к ЧМ-2022.
Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу получил вызов в сборную Англии. 21-летний хавбек впервые вызван в расположение национальной команды.
Рэшфорд намерен сосредоточиться на восстановлении физической формы в расположении «МЮ». Он хочет набрать форму после перенесенной недавно операции на плече.
12 ноября Англия сыграет с Албанией, а через три дня встретится с Сан-Марино.
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