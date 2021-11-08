Рэшфорд отказался от вызова в сборную Англии. Смит-Роу впервые приглашен в национальную команду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не поможет сборной Англии в ноябрьских матчах, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард отказался от приглашения в национальную команду на предстоящие квалификационные игры к ЧМ-2022.

Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу получил вызов в сборную Англии. 21-летний хавбек впервые вызван в расположение национальной команды.

Рэшфорд намерен сосредоточиться на восстановлении физической формы в расположении «МЮ». Он хочет набрать форму после перенесенной недавно операции на плече.

12 ноября Англия сыграет с Албанией, а через три дня встретится с Сан-Марино.