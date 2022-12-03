Голкипер сборной Нидерландов: «Наша команда магическая. Я верю в нас»

Голкипер сборной Нидерландов Андрис Нопперт отметил вклад главного тренера Луи ван Гала в успешное выступление команды на ЧМ-2022.

Сборная Нидерландов обыграла команду США (3:1) и стала первым участником четвертьфинала чемпионата мира в Катаре.

— Когда ты маленький ребенок, ты мечтаешь о том, чтобы сыграть на чемпионате мира. Но в моем случае мечта уже ушла. Сейчас она сбылась. Нужно дальше продолжать и побеждать в каждом матче. Это моя особенная история.

— Насколько просто вам концентрироваться на своих действиях, несмотря на ваш бэкграунд?

— Наша команда магическая. Я верю в нас. Это дает мне уверенность в игре. Каждый матч для меня — финал.

— Думаете ли вы, что можете стать человеком, который будет вдохновлять других игроков пробиваться в сборную и пытаться выступать на высшем уровне?

— Надеюсь, что буду примером не только для футболистов, но и для молодежи, которой не так повезло с карьерой. Если ты будешь усердно работать, ты добьешься всего.

— В самом начале встречи вы сделали важный сейв. Как вы оцените его?

— Для вратаря всегда важно почувствовать мяч, поймать первый удар. Это дает ощущение того, что ты в игре. Иногда бывает, что ты пропускаешь, первый мяч оказывается ужасным. Но я сыграл хорошо. Рад, что смог помочь команде. Они сделали свою работу, а я сделал свою.

— Возникало ли у вас ощущение, что находитесь во сне и боитесь проснуться?

— Нет. Мои родители иногда говорят мне, что важнее всего наслаждаться тем, что происходит. Но это очень сложно, когда ты стараешься победить в каждой игре. Будет легче, когда вернусь в Нидерланды. Но сейчас сложно, я сфокусирован на чемпионате мира.

— Ван Гал — единственный тренер, который мог сделать из вас единый механизм?

— Да, уверен в этом.