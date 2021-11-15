Глебов: «Хорватия заперла россиян на своей половине поля в середине первого тайма»

Полузащитник сборной России Данил Глебов прокомментировал поражение команды в матче 10-го тура отбора к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

«Понятно, что хорваты забили гол и подсели, их все устраивало, уже где-то нам нужно было перехватывать инициативу. Естественно, весь матч так играть нельзя, и то, что мы пропустили на 81-й минуте, плюс-минус исходило из игры. Не сказать, что у хорватов было много моментов, да, было пара эпизодов, когда спас Матвей. Там спасал, а здесь получилась не ошибка, а из-за поля такой нелепый гол.

У команды был боевой настрой перед игрой, все готовились к матчу, понимали, что ответственная игра. Но хорваты тоже были настроены, вышли при своих болельщиках, с минуты 20-й или 25-й они подсадили нас на своей половине поля. А во втором тайме игра шла такая, что поле залило, лужи, грязь, небольшая неразбериха была с обеих сторон», — цитирует Глебова ТАСС.