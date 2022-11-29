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Кулибали: «Без Мане было сложнее. Он наша звезда, человек-символ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали после завершения матча против Эквадора (2:1) поделился эмоциями от выхода команды в плей-офф ЧМ-2022.

«Сенегал всегда был единой нацией, командой братьев, 10 миллионов сенегальцев, живущих в Сенегале и за его пределами.

Без Мане было сложнее. Нам нужно было больше, чем когда-либо, доказывать, что мы команда. Он наша звезда, человек-символ, нам пришлось работать еще больше. И каждый внес свой вклад в общий успех», — приводит слова Кулибали ESPN.

Сенегальская команда принимает участие в чемпионате мира в третий раз. В 2002 году команда добралась до четвертьфинала, а в 2018 году не смогла выйти из группы.

 
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Калиду Кулибали
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