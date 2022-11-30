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Главный тренер сборной Уэльса: «Плохого слова не скажу о моих парнях»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Уэльса.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Уэльса Род Пэйдж подвел итоги матча против Англии (0:3) в рамках ЧМ-2022.

«Очень печальный исход. Это тяжело принять. Ребята отдали все силы, но соперник отлично воспользовался своими шансами.

Может, могли в некоторых моментов действовать получше, но я и плохого слова не скажу о моих парнях. Он выложились на что процентов.

Не хочу говорить о негативе. Мы с сожалением покидаем турнир. Но мы уезжаем из Катара, зная, что бились до конца», — цитирует тренера BBC.

Валлийцы с одним очком заняли четвертую строчку и потеряли шансы на выход из группы.

 
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