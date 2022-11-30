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Главный тренер сборной Уэльса: «Я запрещаю говорить плохие слова в адрес своей команды»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал поражение от сборной Англии (0:3) в матче группового этапа чемпионата мира-2022 и вылет валлийцев из турнира.

«Нам сейчас очень тяжело. Первый тайм мы отыграли великолепно, и просто исключительно действовали даже без владения мячом. Я запрещаю говорить плохие слова в адрес своей команды. Попасть сюда — это уже отличное достижение. Я хочу сказать футболистам, чтобы они не разочаровывались, мы должны строить будущее», — цитирует специалиста официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре, финал турнира состоится 18 декабря. Сборная Уэльса играла в группе B против США, Англии и Ирана. Команда не одержала ни одной победы на групповой стадии.

Первый матч 1/8 финала ЧМ-2022 пройдет 3 декабря, в нем сыграют американцы и нидерландцы, начало — 18.00 мск.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Уэльса по футболу
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