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Сегодня, 00:58

Мурат Якин: «Нужно признать, что соперник был просто лучше»

Иван Шитик
Корреспондент
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Мурат Якин.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин принес извинения за игру команды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Португалии.

«Сегодня ничего у нас не получилось. Но не могу винить команду. Он выложились на поле на 100 процентов.

У нас был определенный план на игру. Но мы не смогли его выполнить. Нужно признать, что соперник был просто лучше.

Я приношу извинения за такой итог. К сожалению, соперник блестяще воспользовался всеми нашими ошибками. Команда должна пережить это. И если мы сможет сделать правильные выводы, то станем только сильнее», — приводит слова тренера Blick.

 
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Мурат Якин
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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