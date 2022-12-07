Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 01:02

Рамуш первым после Саленко набрал четыре очка за матч на ЧМ

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Гонсалу Рамуш.
Фото Reuters

Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш отметился 4 результативными действиями в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

21-летний португалец оформил хет-трик, а также сделал результативную передачу. Таким образом, он стал первым за 28 лет игроком, набравшим 4 очка по системе «гол+пас» на чемпионате мира.

Последним футболистом с таким количеством очков был россиянин Олег Саленко, который на ЧМ-1994 забил Камеруну 5 голов и сделал результативную передачу.

Олег Саленко
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Гонсалу Рамуш
0
Читайте также
Эта сборная Бразилии возвращает в детство. Неймар и компания борются за красивый футбол
Норвежские лыжники уже соскучились по россиянам. Нас вернут на международные старты?
Небензя покинул зал СБ ООН во время выступления постпреда Украины
Сборная Марокко обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Губерниев: «Португалия без Криштиану — сила!»
Португалия — Швейцария: видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022
Телеведущая Анна Кастерова рассказала, каким бы хотела видеть финал чемпионата мира в Катаре
Шакири — о поражении от Португалии: «Приношу извинения от лица всей команды за этот результат»
Первый гол Месси в плей-офф, феерия Португалии без Роналду, новый вылет Испании по пенальти: события 1/8 финала ЧМ-2022
Мурат Якин: «Нужно признать, что соперник был просто лучше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мурат Якин: «Нужно признать, что соперник был просто лучше»

Шакири — о поражении от Португалии: «Приношу извинения от лица всей команды за этот результат»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости