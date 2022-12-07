Рамуш первым после Саленко набрал четыре очка за матч на ЧМ

Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш отметился 4 результативными действиями в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

21-летний португалец оформил хет-трик, а также сделал результативную передачу. Таким образом, он стал первым за 28 лет игроком, набравшим 4 очка по системе «гол+пас» на чемпионате мира.

Последним футболистом с таким количеством очков был россиянин Олег Саленко, который на ЧМ-1994 забил Камеруну 5 голов и сделал результативную передачу.