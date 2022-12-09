Карпин: «На чемпионате мира удивили Франция и Англия. Не ожидал от них такой игры»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, следит ли за чемпионатом мира-2022 в Катаре.

«Уже успел отдохнуть. По футболу абсолютно не соскучился. Да, чемпионат мира идет, чего-то смотрю. Собираюсь сегодня посмотреть Бразилия — Хорватия, — цитирует Sport24 Карпина. — Меня удивили две команды — Франция и Англия. Не ожидал от них такой игры. Англия выглядела не лучшим образом в Лиге наций. И во Франции, по слухам, были проблемы в команде. Тройка ЧМ? Бразилия, Франция, а третью не назову, много зависит от нюансов».

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с Хорватией 9 декабря, начало матча — 18.00 мск.

Национальная команда Англии встретится с Францией 10 декабря в 22.00 мск.