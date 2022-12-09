Льорис: «Англия готова бороться за трофеи, они реально прогрессируют»

Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре против Англии.

10.12.2022 | Англия — Франция

«Если мы сравним обе команды, то здесь больше английских игроков, которые были на чемпионате мира в 2018 году, чем игроков Франции. Англия дошла до полуфинала на последнем чемпионате мира и заняла второе место на Евро — они реально прогрессируют. Эта команда готова бороться за трофеи. Им не повезло на последнем Евро, они были близки к победе и теперь они здесь, чтобы победить. В нашей команде происходят изменения, появилось новое поколение игроков, готовых конкурировать, играя в лучших клубах Европы. Это хорошая смесь опыта и молодости, мы становимся сильнее шаг за шагом», — приводит слова Льориса RMC Sport.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Франции сыграет против Англии в матче 1/4 финала мирового первенства завтра, 10 декабря, начало — 22.00 мск.