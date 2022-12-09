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Сегодня, 16:22

Александр Гришин: «В сборной Хорватии есть игроки, которые сильнее Влашича»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин рассказал, почему хавбек сборной Хорватии Никола Влашич получает так мало игрового времени на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«В сборной Хорватии есть игроки, которые сильнее Влашича на его позиции. Когда Никола выходит на поле он общую картину не портит. Он просто проигрывает конкуренцию более сильным футболистам. Тренеры себе не враги, они ставят самый оптимальный состав на игры. Не сказал бы, что после ухода из ЦСКА Влашич стал играть хуже. У него сейчас мало доверия в «Торино» и в нем он проигрывает конкуренцию. У армейцев Никола был ведущим футболистом, но он уехал и имеет то, что имеет», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

25-летний хавбек принял участие в трех матчах за сборную Хорватии на мировом первенстве. В сумме игрок провел на поле 83 минуты и не отличился результативными действиями.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Хорваты сыграют в матче 1/4 финала турнира против Бразилии сегодня, 9 декабря, начало — 18.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-vokrug-vlashicha-ne-budut-stroit-sbornuyu-khorvatii-potomu-chto-on-ne-igrok-urovnya-modricha-1435464/
Никола Влашич
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Хорватии по футболу
Александр Гришин
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