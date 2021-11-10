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Главный тренер сборной Кипра назвал Россию главной командой группы

17:39
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Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 9-го тура группового турнира ЧМ-2022 против сборной России.

11.11.2021 | Россия — Кипр

«Мы знаем, что будем играть с главной командой группы, — подчеркнул Костеноглу. — Несмотря на то что мы ниже России и набрали меньше очков, мы должны выполнить наш национальный долг, выложимся на все сто. Рад, что мы снова работаем с игроками. Хочу отметить их желание и стремление к победам, их профессионализм и мастерство, поэтому я настроен оптимистично. Конечно же, мы понимаем, что победит сильнейший».

Матч Россия — Кипр пройдет в четверг, 11 ноября, в Санкт-Петербурге.

Россия — Кипр

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Гоша Чернов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры