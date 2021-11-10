Главный тренер сборной Кипра назвал Россию главной командой группы

Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 9-го тура группового турнира ЧМ-2022 против сборной России.

11.11.2021 | Россия — Кипр

«Мы знаем, что будем играть с главной командой группы, — подчеркнул Костеноглу. — Несмотря на то что мы ниже России и набрали меньше очков, мы должны выполнить наш национальный долг, выложимся на все сто. Рад, что мы снова работаем с игроками. Хочу отметить их желание и стремление к победам, их профессионализм и мастерство, поэтому я настроен оптимистично. Конечно же, мы понимаем, что победит сильнейший».

Матч Россия — Кипр пройдет в четверг, 11 ноября, в Санкт-Петербурге.