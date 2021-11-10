Хохлов считает, что сборной России не стоит сильно экспериментировать с составом на Кипр

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча сборной России с Кипром в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Ни в коем случае не стоит недооценивать соперника. На матч с Кипром нужно настраиваться очень серьезно: не допускать глупых ошибок, шапкозакидательского настроения быть не должно, — цитирует Хохлова «Чемпионат». — Не согласен, что у сборной Кипра нет мотивации, они же не просто так выступают на международной арене. Все хотят, чтобы сборная России выиграла и попала на чемпионат мира в Катаре, поэтому нужно побеждать в каждой игре из оставшихся. Нельзя делить матчи на решающие или нет. Да, Кипр не такой грозный соперник как Хорватия, но этот матч очень важен для дальнейших раскладов в таблице».

Также Хохлов сказал, что тренерскому штабу не стоит экспериментировать с составом.

«Тренерскому штабу стоит учитывать моменты с желтыми карточками, ломать голову, каким образом выходить из этой ситуации. При этом не стоит рисковать и сильно экспериментировать с составом, при неудачном результате можно будет даже не думать о матче со сборной Хорватии. Все восемь человек все равно не получат желтые карточки. Надо идти от игры к игре. Нужно смотреть по ходу матча и обстановке на поле: если будет хороший счет, то игроков, висящих на карточках, можно поберечь и заменить. От предупреждений все равно никто не застрахован, главное, не получать глупых карточек: за выброс мяча, разговоры с судьей или намеренную грубость», — подчеркнул Хохлов.

Сборная сыграет два последних матча в отборочном турнире ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (15 ноября).

Россия занимает первое место в группе Н с 19 очками. Хорватия находится на втором месте, набрав 17 очков.