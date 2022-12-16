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Сегодня, 23:07

Далич: «Попросил игроков быть честными со мной, с собой и со сборной, сказать, есть ли у них проблемы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о настрое команды на матч за 3-е место на ЧМ-2022 против сборной Марокко.

«Возможно, они будут самыми мотивированными, самыми сильными и с самой большой поддержкой на данный момент. У них есть шанс стать третьими. С другой стороны, мы тоже ни в чем не уступаем. Мы готовы и ждем матча за третье место.

Мы знаем, что от нас этого ждут, что у нас тоже есть большая поддержка. Правда, не в Катаре, но у нас есть поддержка в Хорватии и во всем мире. Мы знаем, что можем это сделать.

Мы немного устали, это седьмая игра с двумя овертаймами, но ребята готовы.

Попросил игроков быть честными со мной, с собой и со сборной, сказать, есть ли у них проблемы, чтобы мы могли искать другие решения.

Завтра нам нужны готовые на 100 процентов игроки, мне нужно немного освежить сборную. Все хотят играть, но они должны быть честными и говорить, если у них есть проблемы. Мы можем ожидать некоторых изменений», — приводит слова Далича Index.hr.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
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