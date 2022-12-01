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Сегодня, 22:06

Далич: «Ожидал борьбы от Бельгии, они же не могут плохо сыграть трижды»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Златко Далич.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничью с Бельгией (0:0) в матче заключительного тура групповой стадии ЧМ-2022.

«Я ожидал борьбы, Бельгия же не может сыграть плохо трижды. Хорватия была великолепна, мы отлично провели первый тайм. У нас был чистый пенальти, ВАР снова против нас, линии рисуются как угодно. Но нас это не поколебало, мы ожидали, что у Бельгии будут моменты. Нам повезло», — приводит слова Далича Dalmatinskiportal.hr.

Хорватия заняла второе место в группе F с 5 очками. В 1/8 финала команда встретится со сборной, которая займет первое место в группе E.

Бельгия в трех турах групповой стадии ЧМ-2022 набрала 4 очка и заняла третье место.

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Сборная Бельгии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
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