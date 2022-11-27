Флик — о сборной Испании: «Энрике построил фантастическую команду»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа чемпионата мира-2022 против Испании.

«Сегодня будет важная игра. Мы должны заблокировать Испанию, мы изучили, как это сделать. Луис Энрике построил фантастическую команду. Поражение от Японии было тяжелым. Я убежден, что его можно было избежать. Мы пережили поражение. Я доволен, как работает команда. Сегодня на поле они сделают максимум», — цитирует специалиста TMW.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Германии играет в группе E с Коста-Рикой, Испанией и Японией. В матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 немцы сенсационно проиграли японцам (1:2). Следующий матч Германии состоится сегодня, 27 ноября (22.00 мск), против сборной Испании.