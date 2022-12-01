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Сегодня, 20:46

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул свой пост

Виктория Кравченко
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Роберто Мартинес.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после ничьей в матче с Хорватией (0:0) на пресс-конференции объявил о том, что покидает свой пост. Бельгийцы не смогли выйти в плей-офф ЧМ-2022.

«Это была моя последняя игра в качестве тренера сборной. Это очень эмоционально. Я не могу продолжать. Я попрощался с игроками и персоналом. Я все равно собирался остановиться. Что бы ни случилось. Даже если бы мы стали чемпионами мира. Я принял это решение незадолго до чемпионата мира», — заявил тренер после матча.

В трех турах групповой стадии ЧМ-2022 Бельгия набрала 4 очка и заняла третье место.

Бельгийцы впервые в 21-м веке не смогли выйти из группы на крупных чемпионатах (мира и Европы). ЧМ-2022 стал для бельгийцев шестым турниром за это время.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
Роберто Мартинес
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