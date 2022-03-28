Главный тренер сборной Австрии уйдет со своего поста

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода заявил, что принял решение уйти со своего поста. Под его руководством команда не смогла отобраться на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Я беру на себя полную ответственность за то, что мы не прошли квалификацию на чемпионат мира. Поэтому моя работа в качестве главного тренера сборной заканчивается после игры с Шотландией», — цитирует Фоду Bild.

Сборная Австрии 24 марта проиграла команде Уэльса со счетом 1:2 в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира-2022. Австрийская команда во вторник, 29 марта, проведет товарищеский матч против шотландцев.

55-летний Фода возглавил сборную Австрии в октябре 2017 года. Под его руководством команда выступала на Евро-2020.