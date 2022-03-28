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Сегодня, 16:58

Главный тренер сборной Австрии уйдет со своего поста

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Австрии Франко Фода заявил, что принял решение уйти со своего поста. Под его руководством команда не смогла отобраться на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Я беру на себя полную ответственность за то, что мы не прошли квалификацию на чемпионат мира. Поэтому моя работа в качестве главного тренера сборной заканчивается после игры с Шотландией», — цитирует Фоду Bild.

Сборная Австрии 24 марта проиграла команде Уэльса со счетом 1:2 в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира-2022. Австрийская команда во вторник, 29 марта, проведет товарищеский матч против шотландцев.

55-летний Фода возглавил сборную Австрии в октябре 2017 года. Под его руководством команда выступала на Евро-2020.

Сборная Австрии по футболу
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