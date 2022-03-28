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Сегодня, 21:00

Бонуччи назвал абсурдной систему отбора команд на чемпионат мира по футболу

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о системе отбора на чемпионат мира по футболу.

«Мы все проиграли в одном матче, это абсурдная система. К сожалению, такова ситуация, но это безумие. В одной игре может случиться все что угодно. Есть команды, которые прошли отбор, проиграв в четырех или пяти матчах, а мы вылетели, уступив в одной игре.

Конечно, правила отбора не являются оправданием. Мы, безусловно, должны были работать лучше. Нужно найти стимул для того, чтобы вернуться на наш прежний уровень», — приводит слова Бонуччи Goal.

Сборная Италии не попала на ЧМ-2022, проиграв в стыковом матче Северной Македонии (1:0).

Источник: https://www.goal.com/en/news/it-s-absurd-bonucci-fumes-at-world-cup-qualifying-format/blt8412484790b24a40
Леонардо Бонуччи
Футбол
Сборная Италии по футболу
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