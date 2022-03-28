Футболисты сборной США преждевременно отпраздновали выход в финальную часть ЧМ-2022

Сборная США по футболу преждевременно отпраздновала выход в финальную часть ЧМ-2022.

В ночь на 28 марта американцы обыграли на своем поле Панаму (5:1) в отборочном матче мирового первенства.

После игры футболисты стали отмечать победу вместе с болельщиками. Игроки подошли к одной из трибун, держа в руках баннер со словами «вышли на ЧМ-2022».

Тем не менее за тур до окончания отборочного этапа сохраняются математические шансы, что США не выйдут в финальную часть ЧМ.

Перед последним туром отборочных соревнований американцы набрали 25 очков и идут вторыми. Столько же очков у мексиканцев, лидируют в группе канадцы (28), на четвертом месте располагается сборная Коста-Рики (22). Напрямую путевки на чемпионат мира получат первые три команды, четвертой придется участвовать в стыковых матчах.

Сборная США опустится на четвертое место, если 30 марта проиграет команде Коста-Рики с разницей в шесть или более мячей.

Ранее в финальную часть ЧМ-2022 вышла сборная Канады, которая занимает первое место с 28 очками. Канадцы в любом случае уже не опустятся ниже третьего места.