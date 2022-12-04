Скалони: «Заслуживали выиграть спокойно, но в итоге пришлось понервничать в концовке»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарий после победы над Австралией в матче 1/8 финала чемпионата мира (2:1).

«Сложный матч. Сборная Австралии оказывала серьезное давление, что доставило нам немало проблем в первом тайме. В перерыве мы внесли некоторые коррективы, которые помогли.

Думаю, мы заслуживали выиграть спокойно и должны были увеличить преимущество, но в итоге пришлось понервничать в концовке», — приводит слова тренера Clarin.

В 1/4 финала сборная Аргентины 9 декабря встретится с командой Нидерландов.