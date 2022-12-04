Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 01:57

Молина — о Месси: «У нас все еще есть этот туз в рукаве»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина прокомментировал победу над Австралией (2:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

«Невероятно. Мы терпели в конце матча, знали, что австралийцы сильны в контратаках и на стандартах, но главное — нам удалось пройти дальше. Все матчи сложные. Мы пытались играть в свою игру.

Месси? Это честь играть с ним. Мы знаем, что нам нужно быть терпеливыми, мы знаем, что в конце концов он найдет небольшое пространство. И мы знаем, что у нас все еще есть этот туз в рукаве», — цитирует L'Equipe Молину.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с командой Нидерландов. Матч состоится 9 декабря.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
1
Читайте также
Фотограф из России снял самый страшный кадр ЧМ-2022. Рейтинг жутких моментов турнира в Катаре
Сербия не заслужила плей-офф. Швейцария снова провоцировала ее, но была лучше
В особняке Фридмана «Известиям» не подтвердили, что предприниматель находится дома
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
Вопрос сроков: ЕС вернулся к длительным контрактам на газ
Как заработать на своих хобби
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Арнольд: «Нужно, чтобы государство вкладывало деньги в развитие футбола в Австралии»
Скалони: «Заслуживали выиграть спокойно, но в итоге пришлось понервничать в концовке»
Месси повторил рекорд Марадоны на чемпионатах мира
Аргентина — Австралия: видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022
Австралиец Гаранг Куол стал самым молодым участником матча плей-офф ЧМ после Пеле в 1958 году
Месси: «Сделали еще один маленький шаг к трофею»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скалони: «Заслуживали выиграть спокойно, но в итоге пришлось понервничать в концовке»

Арнольд: «Нужно, чтобы государство вкладывало деньги в развитие футбола в Австралии»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости