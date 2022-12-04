Молина — о Месси: «У нас все еще есть этот туз в рукаве»

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина прокомментировал победу над Австралией (2:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

«Невероятно. Мы терпели в конце матча, знали, что австралийцы сильны в контратаках и на стандартах, но главное — нам удалось пройти дальше. Все матчи сложные. Мы пытались играть в свою игру.

Месси? Это честь играть с ним. Мы знаем, что нам нужно быть терпеливыми, мы знаем, что в конце концов он найдет небольшое пространство. И мы знаем, что у нас все еще есть этот туз в рукаве», — цитирует L'Equipe Молину.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с командой Нидерландов. Матч состоится 9 декабря.