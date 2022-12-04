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Главный тренер сборной Австралии: «Контракт заканчивается, а я думаю только об отпуске»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд после завершения матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Аргентины (1:2) отметил игру лидера аргентинской сборной Лионеля Месси.

«Месси невероятный. Один из лучших в истории, и мы приложили огромные усилия, чтобы нейтрализовать его, зная, какой он великий игрок.

Мне выпала честь играть с Диего Армандо Марадоной и в качестве тренера против Месси. Аргентина должна гордиться тем, что у нее есть игроки такого калибра.

Мы встретились с отличной командой. У нас были хорошие шансы, но мы не смогли ими воспользоваться. У австралийского футбола большое будущее. Главное, чтобы не пропадала поддержка и не останавливалось развитие спорта.

Я не думал о своем будущем. Контракт заканчивается, а я думаю только об отпуске. Мы много работали, теперь можно и передохнуть.

Я очень горжусь своими игроками. Всем, чего они достигли. Это был длин путь в четыре года. Нам немного грустно, что мы не смогли добиться большего, но я надеюсь, что страна так же гордиться своими игроками, как и я», — цитирует тренера Reuters.

 
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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Австрии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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