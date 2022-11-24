Саутгейт поделился ожиданиями от матча с США на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча с США во втором туре группы В чемпионата мира-2022.

«Завтрашняя игра будет сильно отличаться от первого матча против Ирана. США — это команда, которая очень хорошо прессингует. Мы должны попытаться войти в историю, впервые обыграв США в матче ЧМ.

Будем играть с очень мотивированной командой и с огромным уважением относимся к нашим соперникам. Мы знаем, каким качеством они обладают, и нам придется выложиться по максимуму», — приводит слова Саутгейта BBC.

Матч чемпионата мира Англия — США состоится 25 ноября. Начало — в 22.00 мск.