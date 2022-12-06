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Глава Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О выступил с заявлением относительно инцидента, который закончился дракой с болельщиком

Иван Шитик
Корреспондент
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Самюэль Это&amp;#039;О.
Фото Global Look Press

Глава Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О выступил с заявлением относительно инцидента, в результате которого он ударил болельщика.

«5 декабря после завершения матча Бразилия — Корея у меня случился конфликт с мужчиной, который, вероятно, был болельщиком сборной Алжира. Я хочу принести извинения за то, что не совладал с эмоциями и отреагировал так, как не должен был. Прошу прощения за произошедший инцидент.

Но я настаиваю на том, что нельзя мириться с провокациями и оскорблениями. После матча между Камеруном и Алжиром, который прошел 29 марта, я стал объектом постоянных нападок и беспочвенных обвинений. С аналогичным отношением столкнулись некоторые камерунские болельщики.

Хочу напомнить, что сборная Алжира потерпела крайне обидное, но совершенно справедливое поражение. И все протесты Федерации футбола Алжира были отклонены. Так что я призываю официальных лиц из Алжира взять на себе ответственность и прекратить развитие этого конфликта», — говорится в заявлении Это'О.

В финальном матче африканского отбора на ЧМ-2022 сборная Камеруна в дополнительное время обыграла Алжир благодаря голу на выезде (2:2 по сумме двух матчей).

Сборная Камеруна в последнем матче на ЧМ-2022 обыграла Бразилию (1:0), но не смогла выйти из группы. Команда заняла третье место (4 очка), опередив Сербию (1 очко).

 
Самюэль Это'О.Это'О ударил болельщика ногой в голову. Что спровоцировало президента камерунской федерации футбола?

 

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 0
Испания 0
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Самюэль Это`О
Сборная Алжира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
4
1
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