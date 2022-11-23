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Упамекано очень доволен победой Франции над Австралией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Франции Дайот Упамекано прокомментировал победу над Австралией (4:1) в матче чемпионата мира-2022.

«Я очень доволен. Я ждал большой игры. Очень рад своей первой победе с командой на чемпионате мира. Мы должны продолжать в том же духе. Сейчас отдохнем, чтобы быть готовыми к бою с Данией», — цитирует GFFN Упамекано.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).

Дайот Упамекано
Футбол
Сборная Франции по футболу
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