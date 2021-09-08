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Далер Кузяев о победе над Мальтой: «В целом все хорошо — набрали семь очков и идем на первом месте»

01:42
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Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу над Мальтой (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«В целом все хорошо, — сказал Кузяев. — Так как набрали семь очков и идем на первом месте. У нас есть над чем работать. Мы двигаемся в правильном направлении и с оптимизмом смотрю на октябрьские матчи.

Была установка прессинговать команду. Мы знали, что Мальта будет держать мяч и мало выносить. Мы играем дома, и мы делали все правильно. В большинстве случаев нам это удавалось. Мы потихоньку привыкаем к требования тренерского штаба, и нам еще есть над чем работать.

Опасный момент у наших ворот? Мы с Гильерме недопоняли друг друга. В перерыве поговорили и решили, что в следующий раз будем действовать по-иному. Слава богу, ничего страшного не случилось мы не пропустили".

Голы забивали Федор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти).

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Евгений Петров все материалы автора

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