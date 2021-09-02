Губерниев — о матче Россия — Хорватия: «Новый тренер все просчитал верно»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Хорватия (0:0).
«Не знаю, что уж там будет говорить В.Карпин на пресс-конференции, но сама игра тут лучше слов. Новый тренер все просчитал верно. Раскрываться нельзя. Проигрывать нельзя. Да, можно при этом и не выиграть. Но это не так страшно. Личные встречи значения вообще иметь не будут. Тут главное не дать именно хорватам набрать три очка. Кстати Словения со Словакией тоже вничью сыграли. Так что стратегически пока все верно. Хорваты сильнее нас. Мы им не проиграли. Соперников по группе не отпустили. Кстати, и замены сыграли у нас! Нужно брать 6 очков дальше. С теми, кто слабее», — написал Губерниев в Telegram.
Напомним, сборная России провела первый официальный матч под руководством Валерия Карпина.
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