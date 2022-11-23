Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:59

Япония сенсационно победила Германию, забив два гола за 8 минут в конце матча

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Футболисты сборной Японии празднуют второй гол в ворота Германии.
Фото Reuters

Сборная Японии обыграла Германию в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 — 2:1.

На 7-й минуте судьи отменили гол японца Дайдзэна Маэды из-за офсайда. На 33-й минуте полузащитник немцев Илкай Гюндоган открыл счет, реализовав пенальти. Перед перерывом арбитры не стали засчитывать гол Кая Хаверца, который оказался в положении вне игры.

На 75-й минуте нападающий японцев Рицу Доан сравнял счет, а на 83-й минуте еще один японский форвард Такуми Асано вывел свою команду вперед.

Сборная Японии стартовала с победы на ЧМ-2022 и лидирует в группе E, Германия идет на последней, четвертой строчке. Сегодня, 23 ноября состоится второй матч 1-го тура в группе Е между Испанией и Коста-Рикой.

Во втором туре Япония встретится с костариканцами, а Германия сыграет против испанцев.

Чемпионат мира. Группа E
23 нояб, 16:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Германия
1:2
Япония

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
2
90
Читайте также
Ноги от ушей и преданность семье. Как живет и выглядит легендарная хорватка Влашич
Дочь Тутберидзе страдала от проблем со слухом. Но не сдалась и живет полноценной жизнью
ФСБ предотвратила диверсию на энергообъектах в Воронежской области
Мэр Киева Кличко сообщил, что в ряде районов города прогремела еще одна серия взрывов
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 35 военнослужащих
Где лучше всего отдыхать в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
ЧМ-2022: Германия проиграла Японии, старт Испании и Бельгии, нулевая ничья Хорватии и Марокко. Онлайн-трансляция 23 ноября
В Госдуме считают, что истерия с радужной символикой только набирает обороты на ЧМ
Влашич заявил, что Хорватии было сложно найти слабое место в обороне Марокко
Германия — Япония: Асано вывел японцев вперед за 7 минут до конца основного времени
Терюшков об акции футболистов сборной Германии: «Для фото в следующем матче предлагаю прикрывать им другое место»
Германия — Япония: нападающий японцев Доан сравнял счет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радимов поблагодарил болельщиков «Крыльев Советов» за теплый прием в Самаре

Далич: «Влашич получил повреждение. Жаль, что он не реализовал свой момент»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости