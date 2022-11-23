Радимов поблагодарил болельщиков «Крыльев Советов» за теплый прием в Самаре

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Радимов перед матчем самарцев со «Спартаком» в Кубке России отреагировал на поражение сборной Аргентины в первом туре групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре. Аргентины проиграли команде Саудовской Аравии со счетом 1:2.

Радимов также поблагодарил болельщиков «Крыльев» за теплый прием.

«Удивились победе Саудовской Аравии над Аргентиной? Конечно! Чемпионат мира — есть чемпионат мира.

Несмотря на чемпионат мира, у меня есть возможность приехать в город, который мне очень помог в свое время. Очень благодарен болельщикам, рад побывать на этом стадионе. Всегда болельщики с теплотой относятся. Я сразу сюда приехал. Потом мне подарили такое ведро раков!» - рассказал экс-хавбек «СЭ».

Он также отметил, что на ЧМ-2022 в Катаре необычно много добавленного времени к матчам.

«Команды будут интереснейшие. Пока не понимаю инициативу добавлять по 10-14 минут. Если бы я был игроком, при выигрыше меня бы это бесило, при проигрыше — наоборот», — добавил специалист.

Радимов выступал в составе «Крыльев Советов» с 2001 по 2002 год.