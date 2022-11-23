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Сегодня, 17:58

Радимов поблагодарил болельщиков «Крыльев Советов» за теплый прием в Самаре

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Радимов перед матчем самарцев со «Спартаком» в Кубке России отреагировал на поражение сборной Аргентины в первом туре групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре. Аргентины проиграли команде Саудовской Аравии со счетом 1:2.

Радимов также поблагодарил болельщиков «Крыльев» за теплый прием.

«Удивились победе Саудовской Аравии над Аргентиной? Конечно! Чемпионат мира — есть чемпионат мира.

Несмотря на чемпионат мира, у меня есть возможность приехать в город, который мне очень помог в свое время. Очень благодарен болельщикам, рад побывать на этом стадионе. Всегда болельщики с теплотой относятся. Я сразу сюда приехал. Потом мне подарили такое ведро раков!» - рассказал экс-хавбек «СЭ».

Он также отметил, что на ЧМ-2022 в Катаре необычно много добавленного времени к матчам.

«Команды будут интереснейшие. Пока не понимаю инициативу добавлять по 10-14 минут. Если бы я был игроком, при выигрыше меня бы это бесило, при проигрыше — наоборот», — добавил специалист.

Радимов выступал в составе «Крыльев Советов» с 2001 по 2002 год.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Владислав Радимов
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
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