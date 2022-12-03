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Сегодня, 18:27

Депай вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Нидерландов

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай открыл счет в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против США.

Форвард забил 43-й гол в карьере за национальную команду.

Таким образом, он вышел на чистое второе место по этому показателю в истории сборной, обойдя экс-форварда «Шальке», «Милана» и «Реала» Класа-Яну Хюнтелара (42 гола).

Первое место удерживает бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» Робин ван Перси (50 голов).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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Франция
Польша

Ф1(-1.5)

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1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Клас-Ян Хюнтелар
Мемфис Депай
Робин ван Перси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная США по футболу
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