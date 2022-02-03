Гендиректор стадиона «Динамо» заявил, что арена полностью готова к проведению стыковых матчей сборной России

Генеральный директор «ВТБ Арены» Андрей Лунтовский заявил, что стадион полностью готов к проведению стыковых матчей с участием сборной России в марте.

«Благодарим РФС за выбор нашего стадиона в качестве основной площадки для матчей сборной России в марте. Мы будем рады предоставить наш комплекс для такого важного события, как решающие игры отборочного раунда ЧМ-2022. У нас уже есть опыт организации международных матчей, и «ВТБ-Арена» полностью готова и обладает всеми необходимыми ресурсами, включая современное техническое оснащение и идеальную логистику, для организации подобных соревнований на высшем уровне», — приводит ТАСС слова Лунтовского.

Вчера, 2 февраля в РФС объявили о переносе игр сборной России в рамках стыкового турнира ЧМ-2022 со стадиона «Лужники» на «ВТБ Арену». 24 марта Россия сыграет с Польшей, в случае победы команда поборется за выход в финальную часть ЧМ-2022 с победителем матча Швеция — Чехия.