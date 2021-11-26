Гаджиев назвал Австрию и Чехию наименее удобными соперниками для сборной России в стыковых матчах

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев рассказал, кого считает наименее удобными соперниками для национальной команды в стыковом турнире ЧМ-2022.

«Наименее удобны Австрия и Чехия. Остальные же сборные примерно одинаковы по уровню. Хорошо, что первый раунд пройдет в родных стенах. Будет проще. Однако с любой командой, которая попадется, нужно будет биться. Думаю, они нам по силам.



Считаю, у нас не менее 50% на проход первого этапа, а вот в финале многое будет зависеть от того, с кем предстоит встретиться. Например, с итальянцами и португальцами будет крайне сложно — здесь дам не больше 30% на победу. Если же кто-то другой достанется во втором раунде, то шансы будут равны. К тому же на предматчевые расклады будет влиять место проведения финальной встречи. Вдруг нам повезет и снова будем хозяевами», — приводит RT слова Гаджиева.

Сборная России узнает своего соперника по полуфиналу стыкового турнира сегодня, 26 ноября, по итогам жеребьевки. Потенциальными соперниками команды Валерия Карпина являются Чехия, Австрия, Северная Македония, Турция и Польша. Полуфинальные матчи стыкового турнира пройдут с 24 по 25 марта, финальные — с 28 по 29 марта.