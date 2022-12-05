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Сегодня, 17:11

Дуймович: «Основную задачу сборная Хорватии решила — она вышла из группы»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович поделился мыслями в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и Японии.

«До этого чемпионата мира никто не знал, какой командой является сборная Японии. Сейчас все уже с ними знакомы: самураи обыграли испанцев и немцев. Для сборной Хорватии японцы тоже станут далеко не проходимым соперником. Сборная Японии — боевая команда, которая постоянно в движении, много бегает, неуступчива в единоборствах. Будет тяжелый матч, но на стороне Хорватии, безусловно, опыт. Будем играть с одной заменой, но других перестановок, уверен, Далич не проведет», — приводит Sport24 слова Дуймовича.

Также он ответил на вопрос, смогут ли хорваты повторить успех чемпионата мира в России, где они заняли второе место.

«Честно, все игроки, тренеры и я думаем, что этой сборной надо двигаться от игры к игре. Кто заранее стал заглядывать в будущее и видел себя финале, уже вылетел. Основную задачу эта сборная Хорватии решила — она вышла из группы. Не надо сравнивать эту команду с той, которая была четыре года назад. Сейчас смена поколений, и нам не легко. Например, золотое, но уже постаревшее поколение бельгийцев не смогло выйти из группы», — добавил бывший футболист.

Япония встретится с Хорватия сегодня, 5 декабря. Начало мачта — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-05-duymovich-sbornaya-khorvatii-reshila-osnovnuyu-zadachu-na-chempionate-mira-v-katare

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Ф1(-1.5)

28%

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ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

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25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Томислав Дуймович
Чемпионат мира по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Японии по футболу
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