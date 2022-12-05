Дуймович: «Основную задачу сборная Хорватии решила — она вышла из группы»

Бывший полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович поделился мыслями в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и Японии.

«До этого чемпионата мира никто не знал, какой командой является сборная Японии. Сейчас все уже с ними знакомы: самураи обыграли испанцев и немцев. Для сборной Хорватии японцы тоже станут далеко не проходимым соперником. Сборная Японии — боевая команда, которая постоянно в движении, много бегает, неуступчива в единоборствах. Будет тяжелый матч, но на стороне Хорватии, безусловно, опыт. Будем играть с одной заменой, но других перестановок, уверен, Далич не проведет», — приводит Sport24 слова Дуймовича.

Также он ответил на вопрос, смогут ли хорваты повторить успех чемпионата мира в России, где они заняли второе место.

«Честно, все игроки, тренеры и я думаем, что этой сборной надо двигаться от игры к игре. Кто заранее стал заглядывать в будущее и видел себя финале, уже вылетел. Основную задачу эта сборная Хорватии решила — она вышла из группы. Не надо сравнивать эту команду с той, которая была четыре года назад. Сейчас смена поколений, и нам не легко. Например, золотое, но уже постаревшее поколение бельгийцев не смогло выйти из группы», — добавил бывший футболист.

Япония встретится с Хорватия сегодня, 5 декабря. Начало мачта — в 18.00 по московскому времени.