Футболисты Саудовской Аравии поддержали защитника Аль-Шахрани перед матчем с Польшей

Игроки сборной Саудовской Аравии поддержали травмированного защитника своей команды Яссера Аль-Шахрани перед матчем группового турнира ЧМ-2022 с Польшей.

Футболисты на командном фото показали игровую футболку Аль-Шахрани. Сам защитник после травмы, полученной в матче против Аргентины (2:1), был отправлен в больницу.

После столкновения с вратарем Мухаммедом Аль-Овайсом игрок получил перелом челюсти и лицевой кости и сотрясение мозга. Аль-Шахрани также лишился нескольких зубов.

В третьем туре группового турнира ЧМ-2022 сборная Саудовской Аравии сыграет против Мексики. Встреча пройдет 30 ноября, начало — 22.00 по московскому времени.