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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Футболист сборной Германии сдал положительный тест на коронавирус, тренировку команды отменили

13:59
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Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Йонас Хофманн сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Bild.

По информации источника, все футболисты немецкой команды находятся на изоляции в своих номерах, утренняя тренировка была отменена. Сообщается, что в данный момент неизвестно, повлияет ли случай коронавируса в сборной Германии на матч команды с Исландией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Матч Германия — Исландия должен состояться сегодня, 25 марта. Начало встречи — в 22.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/sport/fussball/nationalmannschaft/dfb-vor-wm-quali-gegen-island-corona-alarm-bei-jogi-loew-und-co-75859266.bild.html

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




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