Футболист сборной Германии сдал положительный тест на коронавирус, тренировку команды отменили

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Йонас Хофманн сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Bild.

По информации источника, все футболисты немецкой команды находятся на изоляции в своих номерах, утренняя тренировка была отменена. Сообщается, что в данный момент неизвестно, повлияет ли случай коронавируса в сборной Германии на матч команды с Исландией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Матч Германия — Исландия должен состояться сегодня, 25 марта. Начало встречи — в 22.45 (мск).