Футболист сборной Германии сдал положительный тест на коронавирус, тренировку команды отменили
13:59
Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Йонас Хофманн сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Bild.
По информации источника, все футболисты немецкой команды находятся на изоляции в своих номерах, утренняя тренировка была отменена. Сообщается, что в данный момент неизвестно, повлияет ли случай коронавируса в сборной Германии на матч команды с Исландией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
Матч Германия — Исландия должен состояться сегодня, 25 марта. Начало встречи — в 22.45 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.bild.de/sport/fussball/nationalmannschaft/dfb-vor-wm-quali-gegen-island-corona-alarm-bei-jogi-loew-und-co-75859266.bild.html
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...