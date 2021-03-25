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Булыкин заявил, что футболисты сборной России расслабились в матче с Мальтой

13:50
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу национальной команды над Мальтой (3:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Главное, чтобы сборная добивалась результата. счет говорит о том, что цель достигнута, и мы в хорошем настроении подходим к следующим матчам, которые будут намного сложнее. Что произошло со сборной во втором тайме? Небольшая потеря концентрации при счете 2:0. некоторые футболисты расслабились и отсюда мы получили опасные моменты у своих ворот. это скользкий счет, если другая команда ловит кураж, ты уже ничего не сможешь делать. Но мы видели, что запас у сборной был», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

Следующий матч сборная России проведет в субботу, 27 марта против Словении. Встреча состоится в Сочи, начало — в 17.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-povedya-v-dva-myacha-nekotory-e-futbolisty-sbornoj-rasslabilis/

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