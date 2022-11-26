Френки де Йонг признан лучшим игроком матча Нидерланды — Эквадор

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2022 против Эквадора (1:1). После игры ему вручили памятный приз.

25-летний хавбек «Барселоны» отыграл всю встречу. Он совершил 7 отборов мяча. Точность его передач составила 93 процента.

По итогам игрового дня в группе А первое место занимают Нидерланды (4 очка). На второй строчке Эквадор (4 очка), на третьей — Сенегал (3 очка).

Следующий матч нидерландцы проведут 29 ноября против Катара, а эквадорцы в этот же день втретятся с Сенегалом. Обе игры начнутся в 18.00 по московскому времени.