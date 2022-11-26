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Сегодня, 00:20

Англия попадет в плей-офф, даже если проиграет Уэльсу. Потому что правила на ЧМ не такие, как на Евро

Отдел футбола «СЭ»
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Футболисты сборной Англии.
Фото Reuters

Англия сыграла вничью с США (0:0) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира. После этого матча положение команд в группе А выглядит так:

Англия — 4 очка (2 матча), мячи — 6-2
Иран — 3 (2), 4-6
США — 2 (2), 1-1
Уэльс — 1 (2), 1-3

В последнем туре 29 ноября будут сыграны матчи Уэльс — Англия и Иран — США.

Шансы Англии попасть в плей-офф близки к 100 процентам. В случае победы британцы гарантируют себе первое место, в случае ничьей — опустятся на второе, только если Иран победит США. А что, если выиграет Уэльс?

К счастью для команды Гарета Саутгейта, на этом ЧМ (в отличие от например, Евро-2020) главный критерий при равенстве очков — не личные встречи, а разность мячей. Поэтому валлийцев вперед они точно не пропустят, если только не проиграют им с разгромным счетом — нужно как минимум 0:4.

Иран или США обгонят Англию в случае ее поражения, но свалиться на второе место — худший из реалистичного на данный момент сценариев для британской сборной.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная США по футболу
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