Бэйл провел 100-й матч за сборную Уэльса
Встреча отбора на ЧМ-2022 против сборной Белоруссии стала для нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла 100-й в составе валлийской команды.
На нее игрок мадридского «Реала» вывел своих партнеров с капитанской повязкой.
Данный результат является вторым в истории сборной Уэльса. Рекорд принадлежит Крису Гантеру, на счету которого 106 игр. В игре против Белоруссии Гантер остался в запасе сборной Уэльса.
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