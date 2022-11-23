Сборная Франции разгромила Австралию на ЧМ-2022. Жиру оформил дубль

Сборная Франции обыграла Австралию в матче первого тура группы D чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счетом 4:1.

Счет в матче на 9-й минуте открыл полузащитник сборной Австралии Крейг Гудвин. Затем сборная Франции за 5 минут (27-я и 32-я минута) забила два гола, отметились Адриен Рабьо и Оливье Жиру.

Во втором тайме голы забили Кильян Мбаппе и Жиру. Оливье оформил в матче дубль и догнал Тьерри Анри по голам за сборную (51 гол у обоих).

В группе D по итогам игрового дня лидирует Франция (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).